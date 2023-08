Az ügyben levelet is írtak a minisztériumnak, amelynek aláírására megkérték a baranyai vármegyeszékhely jelenlegi polgármesterét, Péterffy Attilát és Szita Károly kaposvári polgármestert is. Az előkészítés még nem azt jelenti, hogy konkrétan az építkezés indul meg, hanem azt, hogy amíg nem áll rendelkezésre forrás a kivitelezésre, addig is elkészülhessenek a több éves előkészítő munkálatokkal, például a környezetvédelmi hatástanulmányok, az építési tervek és engedélyek is meglegyenek..

– Azt fontos hangsúlyozni, hogy mindkét út nagyban segíti Baranya stratégiai fejlesztési céljait, hiszen a vármegye fejlődésének az elmúlt időszakban a legnagyobb gátja a bezártsága volt. A Kaposvárt Szigetvárral összekötő reményeink szerint megépülő gyorsforgalmi út az új M60-ashoz csatlakozva, és az ehhez csatlakozó, Pécset kelet-nyugat irányba átszelő ipari út is feltárja a közlekedési szempontból a területet – tette hozzá, megemlítve, hogy a Pécsett megvalósuló fejlesztési elképzelésekben a pécsiek egyedül a magyar kormány segítségére és támogatására számíthatnak, és ez így lesz a jövőben is.

Csizmadia Péter hozzátette: a kelet-nyugati feltáró út a 6-os főútnak ad alternatívát, elsősorban gazdasági és kereskedelmi átjáró lesz.