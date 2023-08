A baloldali városvezetés most hallgat, pedig a 2019-es megválasztása után nem sokkal Péterffy Attila az akkor folyamatban lévő és rendben, ütemtervek szerint zajló közmű-rekonstrukciós beruházásokhoz is elment, hogy személyes jelenlétével demonstrálja, szakmai városvezetése van Pécsnek. Aztán a Facebookra még ki is írta, hogy a polgármesteri hivatal főosztálya már „azon a héten elkezdi kidolgozni az útfelújítások alapjául szolgáló új szabályozást, aminek célja, hogy a pécsi polgárok érdekeit szolgálja, tiszta és világos alapokon nyugodjon”. Ennek több mint három éve, de semmilyen nyoma nincs a rendeletnek.

Kővári János, az ÖPE–KNDP frakcióvezetője szerdán egy másik körülményre is felhívta a figyelmet. Péterffy Attila 2020-as gazdasági programjában ugyanis az áll, hogy „a már egyszer felújított úttestet 5 éven belül nem engedjük felbontani. Ha mégis szükséges, büntetést kell fizetni a kérelmezőnek.” Kővári a közösségi oldalán fel is teszi a kérdést, hogy „akkor most miért kellett felbontani az alig három éve felújított utat? Ki kérte? Miért? Fizetett büntetést?”

A szóban forgó gazdasági program elkészítése kötelező a polgármestereknek, a közgyűlés felállását követően hat hónapon belül törvényi kötelezettsége a képviselő-testület elé terjeszteni. Az interneten még egyelőre elérhető pécsi dokumentum egyik kiemelt pontja az, hogy „Útfelújítási rendelet újraalkotása – többéves előre látású tervezés és szankciók bevezetése az útfelújítások tekintetében”. A témának külön fejezetet is szentelt a baloldali polgármester, amiben az áll, hogy „a már egyszer felújított úttest felújítását 5 éven belül nem bonthatja meg egy cég sem következmények nélkül. Az újabb évenkénti felbontások elkerülése érdekében az adott úttest teljes körű helyreállítása mellett jelentős bírság is kiszabásra kerül azon cég számára, mely 5 éven belül újra úttestfelbontást kíván kezdeményezni.”