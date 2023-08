A polgár elmondása szerint a munkagép akkor elvitte azt az útjelző karót, amit azért tett ki, hogy az autók – így a kukásautók is – lássák az árkot, mert a partoldal megcsúszása miatt beszűkül az út. Azt is elmondta, hogy a burkolatot is helyre kellene állítani, mert miután az elhibázott szennyvíz-rákötések miatt többször felbontották az utat, nem tudott kellőképpen visszatömörödni a föld, és az több helyen megsüllyedt.

– Az aknafedlapokat is helyre kellene állítani, az autóm felfüggesztése is leszakadt, mert egy ilyenbe belehajtottam, de csak legyintettek, az önkormányzati cégeknél pedig egymásra mutogattak – mesélte a lapunknak.

Hozzátette, hogy tavaly a polgármesteri hivatalban érzése szerint szinte kárörvendően beszéltek vele, a jegyző viszont ígéretet arra, hogy segít a problémájában. Aztán akkor is ugyanazok jöttek, akik korábban és nem csináltak semmit. Az utca kálváriájával kapcsolatban keresni fogjuk a szocialista-DK-s önkormányzatot és az érintett városi cégeket, amennyiben reagálnak, közzétesszük.