Pénteken délelőtt kezdetét veszi a háromnapos Siklósi Várfesztivál, amely idén is sok látványossággal, hagyományőrző csapatok bemutatójával, gyerekprogramokkal és esti koncertekkel várja a látogatókat. A rendezvény pénteken délelőtt veszi kezdetét, amikor is a siklósi vár történetével ismerkedhetnek meg a látogatók, majd a Boszorkánytalanító Hadművelet című vásári komédiával szórakoztatják a várlátogatókat.

Ezen kívül lesz fegyver- és harcászati bemutató és érdekes előadások is. Szombaton, a Várfesztivál fő napján, 10 órakor a felvonulásra várják az érdeklődőket. A Posta parktól a várig tartó menethez bárki csatlakozhat, akár korabeli öltözetben is. A nap folyamán a hagyományőrző csapatok bemutatkozását, illetve produkcióit tekintheti meg a közönség, lesznek többek között zászlóforgatók és solymászok látványos bemutatói, kisebb csatajelenetek, vásári komédia és Kőhalmi Ferenc udvari varázsló is elkápráztatja majd a várlátogatókat. Délután 16 órától a keresztény seregek csapnak össze a törökökkel a várkertben. Ez a rendezvény egyik leglátványosabb programja, ezért ezt vasárnap 15 órakor megismétlik.