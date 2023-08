Csakhogy az önkormányzat honlapjáról a milliókba kerülő cenzorok még nem távolították el, ezért még elérhető az a hivatalos közlés, ami a fenti állításokat – finoman szólva is – inkább a valósághoz közelíti. Abban az áll, hogy „a KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 projekt keretein belül megvalósul Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók települések teljes körű, valamint Kozármisleny és Pécs egyes szennyvízelvezetéssel nem rendelkező utcáinak csatornázása is”. Pécs érintettségéről szólva már korábban azt is megírtuk, a rendszert később a Tettye Forrásház Zrt. üzemelteti majd, ami szintén anyagi bevételt hozhat a cégnek, amennyiben a baloldali politikai kézi vezérlés nem téríti el a szakmai munkától a vállalatot.

Forrásaink pedig arra is felhívták a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról letölthető a kivitelezésről szóló szerződés is, amelyen a munkálatok megrendelői között a jelenlegi pécsi polgármester neve és aláírása is szerepel.

Egyébként azt állítják a baloldaliak – ami a fentiek tükrében ez már kevésbé hihető –, hogy máshol nem is tudták volna elvinni a vezetéket, amúgy meg a kivitelezőket teljes szélességű helyreállításra kötelezték.