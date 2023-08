A doktornő szeptember első napjaiban az IKSZT egyik helyiségébe költözik át, a munkálatok ideje alatt az ott várja a pácienseket. Kollár Csaba, Nagyharsány polgármestere elmondta, az elnyert 50 millió forintból az épület energetikai korszerűsítését végzik el. Korszerűsítik a fűtési rendszert, nyílászárókat cserélnek, szigetelik az épületet, és a vizesblokkok felújítására is sor kerül. Emellett a váró és a rendelő bútorzatát is le tudják cserélni, és korszerű orvosi eszközöket is tudnak vásárolni a projekt keretében. Rendbe teszik mindemellett az udvart, és felújítják a kerítést is, így nem csak belső, hanem külső megújuláson is átesik majd a házi- és gyermekorvosi rendelő. A községvezető bízik benne, hogy mire a fűtési szezon megkezdődik, elkészül a felújítás, és télen már a megújult helyen fogadhatják a pácienseket.

Az elmúlt években Nagyharsányban önkormányzat önerejének köszönhetően megszépült a Narancsliget (Kossuth utca 30. szám alatti közösségi ház), emellett megújult a Nagyharsányi Szoborpark felé vezető út, a fogorvosi rendelő, tavaly pedig a Vásártér utcában megépült a játszótér. Ez utóbbira az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében nyert 6 millió forint támogatást. Jó helyszínnek bizonyult a játszótérnek a Vásártér utca, hiszen a gyerekek azóta is örömmel használják az itteni játékelemeket. Itt volt már korábban egy csúszda is, és itt található az elektromos kerékpárbérlő állomás is.

A nagyharsányi önkormányzat idén is pályázott a Magyar Falu Programban, támogatás esetén útfelújításokat szeretnének végezni. Öt utcát érintően, a legkritikusabb állapotban lévő útszakaszok helyreállítását célozták meg, bíznak a pozitív támogatói döntésben.