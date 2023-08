„Az önkormányzat környezetvédelmi és fenntarthatósági stratégiája, fejlesztési elképzelései végrehajtásának támogatása és ellenőrzése, továbbá a környezetvédelmi-fenntarthatósági témákban tevékenykedő civil és szakmai szervezetek véleményének képviselete érdekében” környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízotti tisztség létrehozásáról döntött a baloldali városvezetés még 2021-ben.

Az MSZP-DK-s önkormányzat a poszttal Kóbor Józsefet, az LMP képviselőjét bízta meg, aki még egy környezetvédelmi bizottsági elnöki posztot is megkaphatott. A zöldpolitikus ehhez a szerepkörhöz amiatt juthatott, mert szövetséget kötött a Gyurcsány Ferenchez közeledő pécsi városvezetéssel, miután annak baloldali koalíciójából többen is kiléptek, ők később Tiszta Kezek Frakció néven alapítottak külön képviselőcsoportot.

A városvezetéssel együtt szavazott

Az LMP-s politikus ezt követően az MSZP-DK-s irányítású (magát sokpártinak nevező) városvezetéssel együtt szavazott szinte mindenben, néha ugyan megfogalmazott apró ellenvetéseket, de ezek is inkább bátortalan és erőtlen megjegyzések voltak. Kóbor zöldbiztosként többször és hosszan beszélt általánosságban környezetvédelmi kérdésekben a közgyűlés alatt, jellemzően a jobboldali kormányt támadó baloldali koalíciós gondolatokat is hangsúlyozva.

Az elmúlt napokban a kertvárosi Diána téri fairtásról azonban a nyilvánosság előtt nem beszélt, a közösségi oldalán például a keddi bejegyzése egy fővárosi patakkal kapcsolatos, előtte pedig az atombombáról fejtette ki a véleményét, de egy pécsi, más témában tartott keddi fórumon is ott volt. Kóbor ilyen irányú láthatatlansága azért is volt feltűnő, mert párttársa, Keresztes László Lóránt országgyűlési képviselőként megszólalt az ügyben, sőt még a helyszínt is megtekintette, és már korábban haladéktalan lépéseket követelt Péterffytől a természetkárosítás ellen.

Hiába kérték a kivágás elhalasztását

Kóbor Józsefet a történtek miatt lapunk szerdán kereste meg, hogy zöldbiztosként elmondja a véleményét, de nem reagált megkeresésünkre. Az LMP-s politikus válasza helyett azonban a párt baranyai szervezete adott ki közleményt, amelyben elutasították a Diána téri fák kivágását.

Hozzátetették: „Kóbor József LMP-s önkormányzati képviselő és Keresztes László Lóránt pécsi országgyűlési képviselő egyaránt levélben kérte augusztus 4-én bejelentett munkavégzés alapjául szolgáló fakivágási engedély visszavonását, a projekt műszaki tartalmának módosítását, a piac egykori területén lévő fák megóvása érdekében. A városvezetés érdemi válasz helyett megkezdte a fák kivágását. Ennek nyomán Kóbor József augusztus 9-én lemondott a városi zöldbiztosi pozíciójáról”.

A lakók és a civiliek megmozdultak

Barkóczi Csaba, fideszes képviselő egyébként néhány napja szólította meg a zöldbiztost a közösségi oldalán, mondván ha „ehhez a durva természetkárosításhoz is szó nélkül asszisztál, akkor ebben az ügyben jövőre a főnökével együtt áll az igazságszolgáltatás elé! A lakók és a civilek már megmozdultak, most itt az idő, hogy Pécs környezetvédelmi biztosaként - egyben a város Környezetvédelmi és Innovációs Bizottságának vezetőjeként - bebizonyítsa, hogy valóban nem Péterffy „Erdőégető” Attila kilóra megvett díszkörnyezetvédője, és szembeszálljon a polgármester legújabb rombolásával!”

Lapunk információi szerint egyébként Kóbor már korábban bejelenthette távozását az MSZP-DK-s városvezetésnek – a favágás tehát csak ürügy lehetett –, amely valójában azzal lehet összefüggésben, hogy az LMP egyelőre úgy számol, hogy jövőre saját polgármesterjelölttel szeretnének elindulni a választáson.