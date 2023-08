Az előző ciklusban az MSZP–Párbeszéd sorait erősítő, jelenleg párbeszédes – papíron – pécsi képviselő megválasztását elősegítendő az Ezalenyeg.hu közel 10 milliót költött el a lejáratóoldal pécsi kiadására – a pénzből 1 976 tartalmukat népszerűsítették a Facebookon – erről számolt be oknyomozó cikksorozatában a Magyar Nemzet.

A Gyurcsány-párthoz közeli politikai propagandaportál szálai Baranyába vezetnek, hiszen az internetes portál kiadója az az Oraculum 2020 Kft., amelyet Páva Zoltán, a korábbi MSZP-s komlói polgármester fia irányít. Páva több szálon is kapcsolódik a Gyurcsány-párthoz, hiszen egy másik, általa vezetett cég is tanácsadói megbízást kapott a Demokratikus Koalíciótól.