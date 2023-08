Az MCC Pécsi Képzési Központjában (Pécs, Czinderi u.6.) Európa nyugati kapuja: Migrációs helyzet Spanyolországban és Marokkóban címmel szerveznek kerekasztal-beszélgetést szeptember 5-én, délután 5 órától.

Előadók:

Vargha Márk (a Migrációkutató Intézet vezető elemzője) és Tárik Meszár (a Migrációkutató Intézet kutatója). Moderátor: Kovács Alex Ilián (MCC TTI hallgató).

A Migrációkutató Intézet kutatói idén Spanyolországba (Madrid, Málaga, Melilla, Ceuta) és Marokkóba (Rabat, Tanger) utaztak, hogy megvizsgálják az említett országok migrációs helyzetét és az euro-afrikai migrációs rendszerben betöltött szerepüket.

Az egy órás előadás során többek között arról is szó lesz, hogy Spanyolország esetében milyen következményekkel jár az a tény, hogy két migrációs útvonalnak is végpontja, továbbá hogy a spanyol választások hogyan befolyásolhatják Európa migrációs politikáját, illetve mit hozhat a soros elnökség ezen a téren. A téma szempontjából kritikus fontosságú Marokkó szerepe, mely ország Európa bástyájaként is funkcionálhat, és sokat tehet azért, hogy a szubszaharai Afrikából érkező bevándorlók ne árasszák el az öreg kontinenst. Ugyan Ukrajna nem feltétlenül áll területileg vagy kulturálisan közel Spanyolországhoz, azonban az előadók említést tesznek a háború migrációs hatásairól, és az ukrán menekültek spanyolországi helyzetéről is. Ezenfelül a Migrációkutató Intézet munkatársai kitérnek még a két exklávé, Ceuta és Melilla helyzetére, valamint általánosságban véve prognózist adnak a következő időszak migrációs trendjeiről.