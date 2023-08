Az első Fishing on Orfű élmény meghatározó, és általában a végeredménye az, hogy a résztvevők onnantól kezdve minden egyes Fishingen ott akarnak lenni, a miniken is. Ezeknek a kisebb eseményeknek a lényege, hogy sokkal kevesebb főben maximalizálják a közönség számát. És ennek is meg van a maga varázsa, ugyanúgy, ahogy a hatalmas tömegnek. A MiniFishing még a barátságosabbnál és barátságosabb.

Az első napon már bebizonyosodott, hogy mindegy, hogy kevesebb embert fogad be a fesztivál, de ugyanúgy odateszi magát, amikor arról van szó, hogy hangosan kell énekelni. A közönség és a zenekarok is alaposan megtolták a hangulatot, a Bohemian Betyars pedig itt is maximális erőre vette a dorbézolás mérőt.