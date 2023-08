Utánanéztük és kiderült, hogy egy korábbi városházi előterjesztés szerint a pécsi önkormányzat illetékes bizottsága előbb 2021-ben jóváhagyta azt a projekttel kapcsolatos konzorciumi szerződést, ami alapján a Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft. lefolytathatta a közbeszerzési eljárást, majd pedig Péterffy Attila polgármester alá is írta a megvalósítással kapcsolatos szerződést.

Bár elképzelhető, hogy sem a Tettyénél, sem a városházán nem tudtak arról, hogy a kivitelezés során merre fog haladni a nyomvonal, és fel kell bontani a teljesen újraasztfaltozott Nagy Imre utat, ennek azért nagyon kicsi az esélye. Ilyen volumenű, több milliárdos munkának az előkészítése ugyanis városházi, és közműegyeztetések sorozatával történik.

Mindenesetre a Tettye Forrásház döntéshozó, stratégiai igazgatóságában a Pécs Jövője névre keresztelt, baloldali, MSZP-közeli politikai egyesülés vezetője, Bodnár Imre is ott van. A korábban MSZP-s parlamenti képviselőség, illetve pécsi ügyvédi kamarai elnöki poszt megszerzésével is sikertelenül próbálkozó ügyvéd arról nevezetes, hogy átvilágítás címén, különböző megbízásokkal több tíz millió, egyesek szerint százmilliókat kapott Péterffy Attila jelenlegi polgármestertől a baloldali ügyvédkollégáival közösen.

Bodnárnak az igazgatósági tagsággal a város egyik legnagyobb közműcégére lett rálátása, annak stratégiai döntéshozatalában vesz részt ügyvédként. A baloldali ügyvédnek tudomásunk szerint nincs műszaki végzettsége, ennek fényében pedig külön pikáns, hogy Péterffy Attila még 2019-ben azzal kampányolt, hogy szakmai városvezetést valósítanak meg. Igaz, Bodnár ügyvédi irodájának rövid bemutatkozásában az szerepel, hogy gazdasági társaságokat és önkormányzatokat is képviselnek – ez utóbbit pedig már a pécsiek is tudják, ami komoly összegekbe került eddig is a városlakóknak.

A Tettye Forrásháztól is mindenesetre az elmúlt években pár milliót még kapott Bodnár, ami egyébként aprópénz ahhoz képest, amihez más önkormányzati forrásból hozzájuthatott.

A Tettye Forrásház ugyanakkor Bodnár igazgatósági tagsága idején került olyan helyzetbe, hogy a vezérigazgató már akkor is kaphatna jutalmat, ha csak 1,2 milliárdos vesztesége lesz a vállalatnak, és legalább a működési engedélyét meg tudja tartani.