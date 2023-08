Néhány napja a korábbi jelzésszerű megoldás helyébe markáns, pallókból ácsolt kordon került az egykori Bóbita belvárosi épülete köré.

Az omladozó falakat körülvevő kényszermeg­oldás a balesetveszélyt hivatott meggátolni, ám a parkolást és a közlekedést is megnehezíti az utca nagy részét elfoglaló kordon. A hely egykori fényét már csak archív fotók, egy-egy még le nem porladt épületdísz és emlékképeink őrzik. Milyen jövő vár a közel 120 éves épületre? Ennek jártunk utána.

– Egy parkoló autó szélességében húzták ki a kordonokat a Mária utca és a Szent Mór utca saroképülete körül, így elvettek közel 10–15 parkolóhelyet – panaszolta egy, a környéken dolgozó olvasónk.

Lapunk megkereste Pécs város önkormányzatát is az épület jövőjét és azt illetően, hogy meddig várható a kényszeres tűzoltást idéző kordonok jelenléte, választ azonban még nem kaptunk.

Elértük viszont Kővári Jánost, a pécsi ÖPE–KDNP frakcióvezetőjét, aki tájékoztatott a helyzet állásáról.

Nem volt sikeres a korábbi pályázat

– A jelenlegi városvezetés korábban benyújtott brüsszeli pályázata az épület felújítását illetően nem járt sikerrel, saját költségvetésből pedig nem tudja a város megoldani ezt, hiszen több száz milliós-milliárdos tételről beszélünk. A kordon csak azt a célt szolgálja, hogy az életveszélyes helyszín megszűnjön, se gyalogos, se gépkocsi ne menjen az épület közelébe – mondta lapunk érdeklődésére Kővári János.

Az épület állapota olyan rossz, hogy csak teljes körű felújítással lehetne érdemben foglalkozni vele, főleg, hogy műemlékről van szó.

A frakcióvezető elmondta, a helyzet csak akkor fog megoldódni, ha sikerül rá jelentős forrást szerezni. Hozzátette, amennyiben a következő önkormányzati ciklusban ők nyerik meg a város vezetésének feladatát, fontosnak tartja, hogy újabb pályázatokat írjanak ki az épület felújítására.

– Ha eddig eljutunk, és megnyílnak az uniós források, fel szeretném karolni az ügyet. Addig sajnos nem tudunk más tenni, mint a lakók türelmét kérni, mert más lehetőség nem igen mutatkozik, legfeljebb az egész lebontása, de ezt jó lenne elkerülni. Szeretnénk, ha meg lehetne menteni a patinás műemlék épületet, ez azonban csak több száz millióból lenne lehetséges – tette hozzá Kővári.

A pécsi Magyar Zene Háza lehetne

A frakcióvezető arról is beszámolt, milyen ötletet dolgozott ki az épület új hasznosítására, amennyiben sikerülne felújítani.

– Egy Magyar Zene Háza lehetne Pécsen, ami népzenei, néptáncos központként működhetne. Igény mutatkozik erre, hiszen kiváló néptáncegyüttesek vannak a városban, de többüknek nincs megfelelő helye. A helyszín rendelkezik színház- és próbateremmel, s e funkció lehetővé tenné a fiataloknak, hogy értékes programokon vegyenek részt. Több táncegyüttessel egyeztettem már erről, és lenne is olyan, amelyik elvállalná az üzemeltetést, így lenne gazdája is a helyszínnek – hangsúlyozta Kővári János.

Bízzunk benne, hogy az épület nem válik az enyészet martalékává, s a falak kitartanak addig, amíg lehetőség nyílik arra, hogy ismét méltó funkciót kapva a pécsi kulturális élet és közösség meghatározó helyszínévé váljon.