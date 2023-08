A történet főszereplője Christine, egy lelkes németországi kislány, aki kapcsolatba lépett a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályával.

– Kedves kolléganőm, Réka mesélte, hogy kaptunk egy e-mailt, egy tíz éves német lánytól, aki egy Pécset bemutató képeslapot kért a múzeumtól. Mókás, hogy a postán nem lehetett ilyent kapni, így máshol kellett keresnünk, de végül természetesen sikerült találnunk egy pécsi lapot a főbb látványossággal

– mesélte Burján István. A Néprajzi Múzeum közösségi oldalán is megosztottak néhány fotót az elküldött lapról, amelyen a Széchenyi tér, a városháza, a zsinagóga, a városi kisvasút, a Kossuth-szobor, a Pécsi Nemzeti Színház és a székesegyház látható.

– Ráírtunk pár üdvözlő sort németül, a kolléganőm gondosan válogatva jópár bélyeggel is ellátta, majd bedobtuk egy szép piros postaládába és most már gondolom valamerre úton is van. Érdekes, hogy még a postáskisasszony is meglepődött azon, hogy a 21. században is van, aki képeslapot küld – folytata.