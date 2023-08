Az Itt Jártam oldal gyűjtötte össze az ország 12 legjobb, illetve legnépszerűbb kifőzdéjét, ahol szerintük valóban a legfinomabb lángosokat kínálják. Bár ahogy említettük, a lángos összefort a Balatonnal, a top 12 között mégiscsak öt olyan kifőzde kapott helyet, amely a magyar tenger közvetlen közelében van. A fonyódi Sellő büfé, a Sarok büfé Zamárdiban és a szintén ott található Csipi mama lángosozója, a balatonfűzfői Szirén büfé és a balatonboglári Somogyi Lángosozó. Kicsit messzebb kell már menni a vízparttól, de a tapolcai Labovszky Imre lángosa is még elérhető közelségben van a Balatonhoz.

Érdekesség, de Budapestről mindössze a Krumplis Lángos került be a tophelyek közé. Pécs és Debrecen is képviselteti magát egy-egy vendéglátóegységgel, az előbbinél a Maci Lángosozót, az utóbbinál a Sanya Lángost ajánlják a helyiek. Egerben pedig az említett Lángos a’la Rohlicsek söpörte be a dicséretet.

Érdemes kisebb településekre is ellátogatni, ha jót akar enni az ember, Dunaharasztin Dezső bácsit kell keresni ehhez, Dorogon pedig a Dénes Lángost.