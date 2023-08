Új csomópontok, kevesebb parkoló

A projekt része lesz négy csomópont megújítása is, köztük a Mártírok úti kereszteződés jelzőlámpássá történő átalakítása is, ahol olyan kiegészítő lámpákat is elhelyeznek, amik mutatják azt is, hogyha a közeli sorompó lezárt állapotban van, így már tudhatják előre az autósok, hogy mire számítsanak a vasúti átkelőnél.

A sajtótájékoztatón a DK-s politikus részéről elhangzott, hogy a helyieket többször is tájékoztatták a projektről és fórumokat is tartottak. Arra kérdésünkre, hogy lesznek-e fakivágások, illetve a bicikliút miatt hány parkolót szüntetnek meg, azt válaszolta a képviselő és a vezérigazgató, hogy a lakókkal is egyeztettek, csak a munkálatok miatt csak az elengedhetetlenül szükséges mennyiségű fát vágják ki, illetve a parkolók száma valamennyivel csökkenni fog, de pontos számokat nem tudtak a helyszínen mondani.

A kormány is támogatta

A sajtónak elküldött közleményből kiderül, hogy a Megyeri út most kezdődő projektjére száz százalékos támogatási intenzitás mellett, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból a város 875 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a baloldali önkormányzat.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető már korábban úgy fogalmazott, hogy kormányzati jóváhagyással uniós forrásból indulhat meg a munka, ami egy fillérjébe sem fog kerülni az önkormányzatnak, majd ironikusan meg is jegyezte a baloldali önkormányzat mantrájára reagálva, hogy „ilyen az, amikor a kormány bünteti a baloldali vezetésű önkormányzatot”.

Veszélybe került

A fejlesztés azért is fontos, mert eredetileg az uniós forrásokat úgy nyerte el a város, hogy hálózatos megvalósításban készüljenek el a bicikliutak, ám az MSZP-DK-s önkormányzat által lefújt kertvárosi bicikliutas projekt leállításával ez a cél veszélybe került.