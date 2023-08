Tisztelt Polgármester Úr!

A 40 éves Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesületünk (PVVE) alapszabályának 2. pontja Pécs város épített öröksége mellett természeti értékeinek megőrzését is feladatunkká teszi. Világunkban a pénz megszerzésére irányuló mohóság, illetve az elvesztésétől való félelem eluralkodott. “A nyugati ember nem képes tudatosan elismerni, hogy alá van vetve a körülötte és benne lévő természetnek. Azt kellene megtanulnia, hogy nem tehet úgy, ahogy akar. Ha ezt nem tanulja meg, saját természete fogja elpusztítani (C.G. Jung)” A minket körülvevő természet csodálatos rendszere - nap mint napadományként biztosítja létfeltételeinket: a gyógyító, tápláló növény- és állatvilágot, oxigéndús levegőt, élhető környezetünket, stb. Ezt tették a Diana téri piac fái is, több évtizeden keresztül. Ugye érthető, hogy ezt a csodálatos egységet szeretnénk támogatni, amikor naponta megtapasztaljuk a természet katasztrofális megnyilvánulásait? Ezért vállaltuk fel ebben a késői fázisban is a Diana téri piac élhető környezete megtartásának ügyét. Az elmúlt 10 napban (28 évig laktam a Diana tér közelében) baráti körhöz tartozó lakosok jelezték, hogy a néhány hete létesült ideiglenes piac egyik bejáratánál található látványtervről hiányoznak az évtizedes fák. Az ideiglenes piacnak (ahogy az eredetinek is) több bejárata van, máshol ez a látványterv nem megtekinthető és a kifüggesztés időpontja sem lehet túl régi. Továbbá azon nem szerepel építtető, tervező, kivitelező, befejezés időpontja. A helyszínen megtudtam, hogy péntekről hétfőre halasztották a fák kivágását. Ezért mi hétfőn 7 órától jelen voltunk a fák megóvása és tudatosabb (klíma, környezetvédelem, fenntarthatóság, kihasználtság, a látvány hatása az emberre, stb…szempontjait figyelembe vevő) tervmódosítás céljából. A helyszínen, illetve egy facebook-csoportban rövid belül több százan jelezték, hogy örülnének a terv módosításának. Sokan most nyaralnak, ezért csak távolról tudtak üzenni, csatlakozni. 2 Mi őket képviseltük megjelenésünkkel, egyben rá kívántuk irányítani a figyelmet arra, hogy az eddiginél sokkal gondosabban kell együttműködnünk a természettel. Volt olyan javaslat is, hogy egy fa feláldozásával és a tervezett épület 90 fokos elforgatásával, esetleg méretcsökkentésével, megmaradhatna a liget, amit parkolóként, parkként vagy további szabadtéri piacként lehetne hasznosítani. Több szempontú helyszíni, személyes egyeztetésre úgy tűnik, hogy nem került sor (legalábbis nem hatékonyan) és így fordulhatott az elő, hogy egész közel lakó házfelügyelő, naponta gyakran arra járó kutyasétáltatók és sok-sok környéken élő-mozgó lakos nem tudott a nagy fák kivágásáról, s ott álltunkkor fejezték ki aggódásukat és megdöbbenésüket. Sokan megköszönték kiállásunkat és a lakosok kérésére kezdtünk támogató nevek, címek gyűjtésébe. Több árus is egyetértését fejezte ki, sőt módosításra alkalmas elképzelésük is volt, de közös fényképet vagy név megadást nem vállaltak. (talán okkal?) Némely árus a beruházás gyors megvalósítása mellett érvelt, lévén, hogy visszalépési lehetősége nem maradt, miután árusító helyét már lebontották, nem kártalanították, számára ekkor már nem látszott más lehetőség (korábban mást szeretett volna).

Megállapítottuk: sokkal felelősebben, körültekintőbben kellene eljárni a városvezetésnek a közpénz elköltésénél, erre kérjük Polgármester Urat! Pécs, 2023. augusztus 10.

Tisztelettel: Dr. Fodor Márta PVVE elnök