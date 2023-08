Opcionálisan desszert is választható, valamint az italok terén is nagy felhozatallal készülnek: Brew Your Mind sörfőzde aktuális friss termékei, Kapucinus sörfőzde sörei, Bodor Bence Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Günzer Irsai Olivér 2022, Günzer Rosé 2022, Coca Cola, Zero Coca Cola, Kinley Tonic, Lipton Citromos tea, Teodóra ásvanyvíz, szóda.