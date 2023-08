Megválaszolatlan kérdések

Az ingatlant lapunk földhivatali dokumentumokkal be is azonosította, és egyértelműen önkormányzati tulajdonban van, a parlagfű mezőről készült fényképfelvételeket a Nébihnek és a pécsi önkormányzat hatósági osztályának is elküldtük. Lapunk megkérdezte, hogy az „Északmegyer dűlőben a közel 200 négyzetméternyi (vagy még nagyobb) területen virágzó parlagfű mező után, milyen bírságra számíthat a tulajdonos? Kinek a dolga lekaszálni a területet, ha nem a tulajdonosnak? Az önkormányzat a mi közpénzünkből fizeti-e a bírságot, vagy az fizeti a saját költségére, akinek a kaszálás lett volna a dolga? Milyen kártérítésre számíthat az, aki orvosi vizsgálattal bizonyíthatóan az itteni mezőtől vált allergiássá a növényre?”

A szocialista-DK-s önkormányzat megbízásából a városházán ténykedő, milliókba kerülő, cenzori munkát ellátók azonban vélhetően megtiltották a válaszadást.

Félig-meddig munkát végeztek

Mindenesetre az elmúlt napokban megpróbálták az Északmegyer dűlőben a gazt lekaszálni, ami úgy ahogy sikerült. Csakhogy ismételt helyszíni szemlénk során hétfőn megállapítottuk, hogy a parlagfűből továbbra is van a területen, mert olyan méretű és nagyságú volt korábban, hogy a növények egy része elfeküdt a kaszák alatt, de most újra szórja allergén virágporát a környező családokra. A Péterffy-vezetés egyébként a lapunk által felfedezett fertőzött góctól néhány méterre található, szintén ugyanezen az önkormányzati telken lévő parlagfüves részt meghagyta, vélhetően úgy voltak vele, hogy a pécsieknek ez úgy is megfelel, ahogy van.

Több százezres bírságot is kiszabhatnak

A Nébih lapunkkal a korábbi megkeresésünkre azt közölte, hogy a Parlagfű Bejelentő Rendszerbe (PBR) az idei parlagfűszezonban már 1688 bejelentés érkezett, ebből 1096 belterületet, és 592 külterületet érintett.

A bírságok kapcsán általánosságban elmondták, hogy az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló rendelet alapján a növényvédelmi bírság összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. A levelében írt méretű terület esetében a 100 000–750 00 forintig terjedő bírságolási sávba esik a büntetés mértéke.