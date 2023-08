Ebben a kaotikus szituációban némileg viszont meglepő, hogy az önkormányzati cégekért is felelős Péterffy Attila mindössze négy napot volt az első félévben szabadságon, vagyis annak ellenére, hogy a saját bevallása szerint szinte minden munkanap dolgozott, mégis ilyen nehéz helyzetbe kormányozták a pécsi önkormányzati szférát.

Az is köztudott, hogy a pécsi naperőműparkot sem tudta beindítani három év alatt sem a baloldal, a megígért akvapark-projektről pedig látványos rajzokon és tanulmányokon kívül nem tudtak többet felmutatni, a pénzügyi források mellett egyelőre az is bizonytalan, hogy lesz-e egyáltalán termálvíz a létesítmény fenntartására. Az önkormányzat közben úszik az adósságban, miután 16 milliárd forintos adósságállományt hoztak össze a városvezetők.

Péterffy mindenesetre a nyári szünetben a jogi és ügyrendi bizottságnak arról számolt be, hogy csupán pár napot pihent az idei első fél évben, holott előzetesen júniusig közel két hetes szabadságról adott le jelentést még az év elején. Mint az köztudott, a baloldali polgármester évek óta halmozza a szabadságát, amik után – ha lejár a ciklus – egy kisebb vagyon ütheti a markát az egyébként is több százmilliós vagyonnal rendelkező ex-hőerőművesnek. A polgármesternek egyébként évente 39 nap jár, idén 47-et tervezett kihasználni, de ha még ezeket ki is venné, akkor is maradna neki nagyjából 80 napnyi "beragadt" pihenőnap. Az idei tendenciát látva, aligha fog ez a keret csökkenni, így a pécsiek ezt is fizethetik még majd Péterffy után.