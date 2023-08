Az Északmegyer dűlőben, a régi Kertváros családi házaitól alig pár lépésre hatalmas egybefüggő területen virágzik a parlagfű. A közel kétszáz négyzetméteresre becsült mezőre kupacban hordtak több tíz köbméternyi földet, illetve a föld között betontörmelékeket. Sőt, a törmelékek mellé, vélhetően látva azt, hogy a város közepén ilyen gazdátlan terület lehet, valakik már illegális hulladékot is letettek, így tovább bővítve az ottani szemétkínálatot.



A földet és a törmeléket egyébként láthatóan nem olyan régen ültetett csemetefák köré, illetve azok gyenge törzsére is rápakolták, így azok is elpusztulhatnak. A területen azonban a viruló, rendkívül allergén parlagfű pollenjének töménységét mutatja, hogy a növényre nem allergiás munkatársunknak is begyulladt a szeme attól, hogy a gyommező közelébe ment. Az egy-másfél méteresre megnőtt gaz a mindössze néhány lépésre található családi házas övezetben élőkre folyamatosan szórhatja a virágport, állandóan megkeserítve az arra érzékenyek életét.