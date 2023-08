Az önreklámnak beillő pr-akciós bontás idején Péterffy arról beszélt, hogy először az északi részt teszik rendbe, majd pedig következik a déli terület.

A balos csapat öt-hat perc alatt megunta a kétkezi munkát, de a Biokom Nkft. még egy keveset dolgozott a területen, csakhogy ők sem végezték el még az északi rész teljes kitisztítását sem. Csütörtökön tudósítónk a helyszínen azt látta, hogy 20-30 köbméternyi vegyes építési törmeléket deponáltak a helyszínen, amiben kátrányos anyagok, vasbetonhulladék, különböző vezetékek is vannak, illetve ezeknek a villamos vezetékeknek egy része a földből is kiáll – nem tudni, hogy erős áram van-e bennük...

Sőt, a sérült állapotában rendkívül rákkeltő azbesztből készült palát sem vitték el. Az elhanyagolt, hatalmas hulladékhegyet látva valószínűleg már mások is kedvet kaptak arra, hogy lerakónak használják a Mandulást, hiszen viszonylag frissnek tűnő illegálisan lerakott törmeléket, földet, bitumenes aszfaltot is láthatunk az egyébként helyi természetvédelmi oltalom alatt álló, az önkormányzat által tulajdonolt, kezelt területen.

Mint megírtuk, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult a Tolna Vármegyei Rend­őr-főkapitányságon a volt Bőrklinika és az egykori Mandulás kemping botrányos cseréje miatt Körömi Attila volt politikus feljelentése nyomán. Körömi arra is felhívta a hatóságok figyelmét, hogy a területet úgy kellett volna átadni, hogy ezeket a bontásokat elvégzik, és az önkormányzatnak most több tízmilliós költségbe kerülő rendbetétel kapcsán is felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja.

Portálunk kiderítette korábban, hogy a szocialista botránykemping korábbi tulajdonosa, az a Puch László MSZP-s oligarcha volt, aki a polgármesteri kampányban Péterffyt támogatta, és akit jelenleg Gyurcsány Ferenc DK-elnök mellett a legbefolyásosabbnak tartanak a baloldali városházán.