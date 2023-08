A drávaszabolcsi védelmi szakaszon már hétfő óta dolgoznak a vízügy szakemberei, miután Őrtilosnál a mindenkor mért legnagyobb vízállást is meghaladta a Dráva vízszintje az elmúlt napokban. A folyó baranyai szakaszához közeledő árhullám nagyságát jól mutatja, vasárnap óta a baranyai szakaszon másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben, kedden délelőtt pedig Drávaszabolcsnál a vízmérce a második készültségi foknál járt, amit már citromsárgával jeleznek a szakemberek. A településnél csütörtökön várható a tetőzés újabb rekordja, az eddigit, 596 centimétert 1972-ben mérték.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a teljes állományuk felkészült a védekezésre, a Dráván a jelenlegi ismeretek szerint a III. fokot meghaladó, egyes szakaszokon (Barcs felett és alatt) az legmagasabb vízállást is megdöntő árhullám alakul ki ezen a héten. A védekezési szakaszon – Szentborbás- Drávaszabolcs térségében – a tetőzés a szerda-csütörtök közötti időszakban várható.

A védekezés során ellennyomó medencét, nyúlgátakat építenek, ahol szükséges, ott a zsilipeket is elzárják, valamint folyamatosan töltik a homokzsákokat is. A Dráva mentén azonban vannak olyan települések, ahol az adott önkormányzat védekezik, mert nincs állami védvonal. Azokhoz a településekhez, amelyeknél a védelemvezető polgármester szükségesnek tartja, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki irányítót biztosít is.

A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület szintén dolgozott már a helyszínen, egyelőre a megelőző intézkedésekben segédkeztek, homokzsákokat helyeztek el a szükséges helyszíneken.

Nagy Csaba, a térség parlamenti képviselője a közösségi oldalán arról írt, hogy nagy segítséget nyújtanak a levonuló árhullámok elleni küzdelemben az elmúlt évek vízügyes fejlesztései, valamint az ország számos pontjáról érkezett vízügyes szakember is. A politikus megköszönte a védekezésben résztvevők kitartó és áldozatos munkáját.