Jusztinger János polgármester kezdeményezésére két évvel ezelőtt feltámasztották a kertmozit. Mint megírtuk, a polgármesternek külön kötődése is volt a filmszínházhoz, hiszen édesapja a helyi művelődési ház igazgatója volt, és a mozit is vezette korábban. A sásdi önkormányzat 2021-ben saját erőből indította útjára a kertmozit. Fejleszteni is tudtak, tavaly 6,2 millió forintból új projektort, lejátszót, székeket vásároltak.