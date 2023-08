Péterffy Attila becsapta a Momentumot, és a Momentum önkormányzati képviselőit is, akik közül azonban csak egy akadt, aki komolyan vette a pécsieknek tett esküjét, és elhagyta a választók átverésében tettestárs pártját, hogy függetlenként, lelkiismeretesen képviselhesse a pécsieket a Tiszta Kezek Frakcióban. Péterffy Attila becsapta a Jobbikot, és a Jobbik önkormányzati képviselőit is, akik közül azonban szintén csak egy akadt, aki komolyan vette a pécsieknek tett esküjét, és gyanús üzelmek helyett – amelyeket mára már katonai ügyészi nyomozók vizsgálnak - inkább kiszállt a kollaboránsok közül, hogy függetlenként, lelkiismeretesen képviselhesse a pécsieket a Tiszta Kezek Frakcióban. Péterffy Attila engem is becsapott, és pozíciókkal felvásárolta a Demokratikus Koalíció képviselőit, akik ezért cserében hallgatnak és együttműködnek az árulásban, átverve saját szavazóikat is.

Fontos látni, hogy Péterffy Attilát nem csak politikai szövetségesei, de cégvezetői is sorban hagyják ott. Távozott már a város főépítésze, a Tüke Busz vezetője (már a második Péterffy ideje alatt), elhagyta a Pécsi Vagyonhasznosítót a cég vezérigazgatója is, és méltatlan körülményeket teremtve űzte el a Tettye Forrásház szakmailag és emberileg egyébként igen rátermett vezérigazgatóját, hogy csak a legfontosabbakat említsük meg – az önkormányzat csoportvezetőiről most nem beszélve, hiszen közülük is jó sokan távoztak, vagy inkább elmenekültek.

Péterffy Attila tehát becsapja a pécsieket, és becsapja politikai szövetségeseit is, mert nem azt teszi, amiben egy közös program mentén megegyezett velük, és nem azt teszi, amit megígért még a polgármesteri székért harcolva.

Álláspontunk szerint Pécs és a pécsiek tisztességes, a városért igazán, őszintén, hittel dolgozni képes polgármestert és városvezetést érdemelnének, aki az okos kompromisszumok pártján áll – a saját, a pártok és egy szűk kör üzleti érdekei helyett!

Bognár Szilvia

frakcióvezető

Tiszta Kezek Frakció – PMJV