Az akkori sztrájk vegyes érzelmeket váltott ki az utazóközönség körében

— Mindenki nehéz a helyzetben van ma Magyarországon. Mások fizetését sem emelték, bizonyos fokig zsarolásnak is tartom a sztrájkot — nyilatkozta egy 47 éves banki csoportvezető a Dunántúli Naplónak. De olyan is akadt, aki igazat adott a buszvezetőknek. Mint a lapnak nyilatkozó középkorú adminisztrátor mondta, igazuk van a buszosoknak, teljes egészében, hiszen túlterheltek. Míg egy harmadik megszólaló, a Kesztyűgyárba igyekvő 43 éves művezetőnő azt nyilatkozta: bizonyos fokig megértem őket, de nem hiszem, hogy ez a sztrájk bármit is megoldhat.