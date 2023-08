Komoly bajban van

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető pedig a keddi közgyűlésen arra is utalt, hogy bár csak korlátozottan kapnak információt a városi cégről, annyit tudnak, hogy komoly bajban van a vállalat.

Lapunk munkatársának egyébként nemrég arról is beszéltek bennfentesek, hogy az elmúlt évi eredménykimutatás kapcsán is lehetnek komoly kérdések a céges beszámolóval kapcsolatban, de a kételyekkel kapcsolatos információkat egyelőre nem tudták megerősíteni. Ugyanakkor tavasszal már arról számolt be lapunk, hogy a jövő évi választásra próbálnak spájzolni a Vagyonhasznosítónál, legalábbis így értékelték a forrásaink azt, hogy komoly személyi változások történtek a vállalatnál. Az óriási ingatlanvagyonnal bíró, de a gazdálkodását a laikusok előtt inkább rejtve végző vállalat azért is lehet kulcsfontosságú, mert a Felügyelő Bizottságának az elnöke, Góbi János ügyvéd is ahhoz a hálózathoz tartozik, amelynek feje az a Bodnár Imre ügyvéd, aki a városvezetők egyik kedvelt politikai eszközeként működve tesz és tett feljelentéseket különböző személyek ellen.