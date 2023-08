Az emlékművön többen is koszorút helyeztek el, köztük Dr. Simicskó István volt honvédelmi miniszter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője, Junácski András, a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke, Matkovits-Kretz Elonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre elnöke, Nagyné Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány elnöke, Hartmann Józsefné Gödrében élő gulág túlélő. Mellettük koszorút helyezett el Gödre Község Önkormányzata és a Gödrei Német Nemzetiségi Önkormányzat is.

Azt is megtudtuk Gelencsér Gábortól, hogy sokakat megmozgatott ez a rendezvény. Az ünnepi szentmisét az ősök előtt, a templomot építő svábok tiszteletére német nyelven celebrálta Dr. Tamás Roland plébános. Őt segítette Rostás Jenő apát, Darnai József Ágoston, Németh Antal plébános urak – mindhárman egykoron Gödrén állomásoztak –, valamint Bodor Kornél, a település jelenlegi plébánosa.

Az ünnepi szentmisét követően egy hangversenyt is szerveztek, amelynek keretében zongorán és csellón adtak elő a művészek templomba illő, fantasztikus darabokat. Mindemellett az ünneplők Radnai Tamás orgonaművész koncertjét is hallhatták, ami a gödrei templom orgonáján szólalt meg, amelyet 1809-ben épített a bonyhádi Marshall József. Az orgona pedig mai napig szolgál a templomban, értéke felbecsülhetetlen. Különlegessége ennek a hangszernek, hogy ezen komponálta Schóber József kántortanító tizenkét darab német nyelvű Mária énekét. Az egyik leghíresebb a Mit frohem herzen will ich singen című, amit a világ minden pontján, ahol német nyelvű miséket tartanak, énekelnek.

Gelencsér Gábor megosztotta velünk azt is, hogy miért pont ezen a napon, és miért pont a kitelepítés hetvenhetedik évfordulójának állítanak emléktáblát Gödrén.