Olvasóink ugyanis arra hívták fel a figyelmet, és ezt az önkormányzati lap közösségi oldalán is megjegyezték, hogy a mindenkinek kedves virágárus Kórház téri emléktábláját úgy avatta fel a pécsi polgármester, hogy még a tábla rögzítését szolgáló fúrás után keletkezett téglaport sem söpörték össze, de a kőtáblát fogadó homlokzatot sem tették rendbe az emlékmű körül.

A történtek azért is meglepőek, mert egy éve a városi önkormányzat propagandaosztálya azt közölte, hogy „Jandó László emlékének ápolására felajánlott adományok gyűjtésére létrehozott folyószámlára mindeddig valamivel több mint 300 ezer forint érkezett”. Később még megpróbáltunk információt kérni a gyűjtés állásáról, de ekkor már nem reagáltak. Mindenesetre az összeg azóta tovább emelkedhetett, de ha nem is ez történt, akkor is lett volna a városnak annyi forrása, hogy a sokak által ismert és kedvelt virágárusra méltóképpen emlékezzenek meg.