A helyszín történelmi hangulatú közegben teszi lehetővé ezt, s az apropót az is erősíti, hogy a Máré-vár birtokosai is részt vettek a csatában, s innen, a Mecsek ékkövének is nevezett várból indultak el az embert próbáló ütközetre.

Dél és fél kettő között az első szekcióban a csata résztvevőiről esik szó, C. Tóth Norbert, Neumann Tibor és Varga Szabolcs előadásaival, akik a nemesség részvételéről, a magyar hadsereg veszteségeiről, illetve Szapolyai János erdélyi vajda hadjáratairól is tájékoztatják a hallgatóságot.

Ezt követően hozzászólásokra és vitára nyílik lehetőség, majd 13.50-től 15.50-ig a második szekcióban a mohácsi csatatér kerül terítékre. Nógrády Árpád, Sudár Balázs és Papp Adrienn mellett Bertók Gábor, régész, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója mutatja be a mohácsi csatatér régészeti kutatásának legújabb eredményeit.