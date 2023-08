A Jobb Veled A Világ Alapítvány által 10 éve elindított Boldogságóra Program töretlen népszerűségnek örvend a pedagógusok és a gyerekek körében. A 2023/2024-es tanévhez kapcsolódóan már közel 1500 oktatási intézmény csatlakozott a programhoz, amely nemcsak hazánkban népszerű, ugyanis az elmúlt években Ausztriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, sőt Írországban is jelen van már az Alapítvány módszertana. A programba bekapcsolódó Baranya vármegyei oktatási intézmények létszáma tovább növekedhet, ugyanis a Boldogságóra Programhoz 2023. szeptember 30-ig várják a jelentkezéseket a szakemberek a következő linken keresztül: https://boldogsagora.hu/cim-elnyerese/.

„A program kiváló kiegészítője lehet az óvodai vagy iskolai munkának, hiszen segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk. A Boldogságórán elsajátított tudás segítheti a gyermekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben. A programunk célja ugyanakkor nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon a résztvevőknek, hogy könnyebben nézzenek szembe a mindennapi kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni az eléjük kerülő problémákkal, valamint, hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészségük megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.” – nyilatkozta a Boldogságóra Programról Bagdi Bella pszichológus, a Jobb Veled A Világ Alapítvány elnöke.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Pozitív Pszichológia Laboratóriuma először 2016-ban tudományosan is mérte a Boldogságóra Program hatékonyságát. A kutatások is igazolták, hogy a boldogságórán elsajátítottak hatására a tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, szignifikánsan jobb teljesítményt érnek el a divergens gondolkodást, az ötletgazdagságot és a gondolkodásbeli rugalmasságot vizsgáló tesztekben. A boldogságórákon célzottan történő képességfejlesztéseknek köszönhetően egyértelműen javul a tanulók empátiás képessége és szociális érzékenysége is.

A Boldogságóra Programhoz csatlakozó Baranya vármegyei intézmények folyamatosan frissülő listája a www.boldogsagora oldalon a következő linken érhető el: https://boldogsagora.hu/ovodak-es-iskolak/.