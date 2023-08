Nagyon úgy tűnik, hogy a szocialista-DK-s városvezetés cenzúraosztálya, az MSZP-sek házi propagandája is bekapcsolódott abba az ügybe, amit Barkóczi Csaba, a nemzeti oldal képviselője karolt fel. Barkóczi ugyanis a hozzá eljutott információk alapján az önkormányzati cég, a Pécsi Kulturális Központ vezetőjének, Pavlovics Attilának, valamint a jelenlegi pécsi polgármesternek is felhívta a figyelmét arra, hogy a táboroztató tanároknak a bérét ki kell fizetni a időben és megfelelő módon. A jobboldali politikus szerint ugyanis a táboroztató tanárok szerződéseit nem is rendezték, fizetésükkel is késtek.

Mint mondta, Péterffy Attila polgármester korábban az összes pedagógus tüntetésen ott díszelgett, és mutatta, hogy mennyire szolidáris a tanárokkal, ehhez képest az önkormányzathoz tartozó Pécsi Kulturális Központnál a tanároknak járó jogos juttatásokat sem fizetik ki időre.