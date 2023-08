Jusztinger János közösségi oldalán írta meg, hogy az új orvosi centrum megépítésével funkcióját veszítő Szent Imre úti épületben több lakás is kialakítható. Ennek érdekében már most megteszik az első lépést: 10 millió forintos keretösszegből - az óvoda beázó tetőablakai és lapostetős része mellett - ennek az épületnek a tetőszerkezetét is felújítják.