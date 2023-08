“A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle.” - ez az idézet olvasható Máté evangéliumában, amelyhez kapcsolódóan a Kovász című rendezvény életre hívója, Felföldi László megyéspüspök nyilatkozatában így ír: “Ahogy a kovásztól megkel a kenyér, úgy keljen meg, növekedjen és gazdagodjon Jézus Krisztus szeretetében a Pécsi Egyházmegye egyházközségeinek közössége.”

És úgy tűnik, hogy a közönség nem csak nő, hanem érdeklődik is, hiszen már a reggel 10 órai kezdésen ott voltak az eseményen. És örömmel vetették bele magukat a forgatagba, hogy élményt gyűjtsenek.

A családi fesztivált Felföldi László nyitotta meg, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy ez egy csodálatos nap lesz óriási lehetőségekkel. Ez igaz is volt, hiszen több helyszínen többféle programmal várták a családokat. Színházi előadások, koncertek, kézműves foglalkozások csaltak mosolyt az arcokra, de kipróbálhatták magukat a kicsik és a nagyok íjászatban, vívásban is, de a kötélkert is vonzotta az érdeklődőket, ahol próbára tehették az ügyességüket a föld felett kiépített pályán. A Dóm térre szervezett termelői piac pedig lehetőséget nyújtott arra, hogy kézzelfogható emléktárgyat is magával vihessenek a családok.