A levelében Vincze Csilla arra viszont nem tért ki, hogy az adott területre vonatkozólag az önkormányzattal megkötött haszonbérleti szerződésük van. Ezért érdeklődő állampolgárként kíváncsiak voltunk arra, hogy egy esetleges polgári esküvő megtartásához mire lenne szükség az ott található Angster-emlékmű körül. A Civil Közösségek Házának munkatársa erre azt mondta, hogy „tőlünk fog hozzá kapni egy befogadónyilatkozatot, hogy ott tarthatja”, és ezt megerősítendő még vissza is kérdeztünk arra, hogy akkor „önöktől kell a befogadónyilatkozat?” Erre határozott igen volt a válasz. Levontuk a következtetést, hogy a fentiek szerint tehát míg egy esküvőhöz írásos, befogadói nyilatkozat kell, addig egy LMBTQ-rendezvényhez nem volt erre szükség, vagy legalábbis Vincze Csilla ezt a körülményt nem említette meg a portálunknak.

Vincze Csillának ez nem tetszett, ezért újabb levélben közölte, hogy az anyakönyvi hivatal kéri a befogadónyilatkozatot és nem ők. Csakhogy a történet ezzel nem ért véget, mert a minap a helyi balliberális lap már az írta az LMBTQ-rendezvény helyi szervezőjére, az Amnesty International Magyarország koordinátorára hivatkozva, hogy a Civil Közösségek Háza a minap végül „visszamondta a rendezvény befogadását”.

Ezek alapján tehát valamikor be is kellett fogadniuk a programot, ezt erősíti Vincze Csillának a nyilatkozata, amelyből az derül ki, hogy a programra korábban ők is igent mondtak.

Vincze Csillának a lapunknak küldött panaszos leveleiben azzal nem volt gondja, hogy a Pride felvezetéseként szolgáló program ismertetője szerint az eseményre gyermekeket is vártak volna.