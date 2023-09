Itt a zöldségek, gyümölcsök tartósításának az ideje – az alapanyagokból a piacokon a kínálat rendkívül széles, így a nyár ízeit a téli napokon sem kell nélkülözni.

Ahogy a befőzéskor, úgy a savanyúság készítésekor is a legfontosabb, hogy az alapanyagok megbízható helyről származzanak, és jó minőségűek legyenek – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). – Nagyon fontos, hogy az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására a saját kiskertben megtermelt zöldség permetezését követően is ügyeljünk – teszik hozzá. A tartósításra szánt termékek mielőbbi feldolgozását javasolja a Nébih, sérült, rothadó, penészes, szokatlan szagú, állagú alapanyag használata pedig mindenképp kerülendő. A nem megfelelő minőségű, rothadó zöldségeken ugyanis nagy számban találhatóak romlást okozó mikrobák, melyek az ép darabokra is rákerülnek.