Napok óta zúgnak a láncfűrészek a baloldali önkormányzat által elmutyizott egykori pécsi Bőrklinika területén, miután néhány hete luxusautós látogatás volt a területen, ahol megjelent a városi főkertész, a Biokom Nkft. alkalmazottja is. Ezt követően lapunkat is megkeresték a környéken élők, mert őket semmiről nem tájékoztattak a szocialista-DK-s önkormányzat részéről, de a velük üzletelő, a várostól az értékes telket egy romkempingért és két családi ház áráért megszerző „magántulajdonosok" sem álltak velük szóba.

A környéken élők már korábban értetlenül álltak azelőtt, hogy a baloldaliak milyen, később a nyomozók érdeklődését is kiváltó módszerrel „cserélték el” az értékes helyen lévő ingatlant, jelezték azt is, hogy a baloldali városvezetők döntésének következtében a magánkézbe került területen nekiláttak a természetkárosításnak és jelezték, hogy a meginduló építkezéssel a környéken élők életminősége csökken. A betonkerítések mögött zajló, zöldellő növényzet irtásáról pedig videofelvétel is tanúskodik.