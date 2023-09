Az ünnepélyes tanévnyitót délután 4 órakor tartották a sellyei református templomban, amelyet a technikum főépületében szeretetvendégség követett. A szakképző intézmény átadása fenntartóváltozás keretében történt meg. Megállapodást kötött erről a Baranyai Református Egymázmegye az Agrárminisztériummal: a szakképzést és a kollégiumi ellátást a Pécsi Református Kollégium tagintézményeként folytatják tovább.

A már kialakult agrárszakképzési profil megtartása, bővítése mellett a református iskoláztatás célja, más ágazatokban választható szakmai pályák felkínálása a térségi fiatalok számára. Az általános gazdaképzés, a gépészet, a turizmus-vendéglátás, valamint egyes humánszolgáltató szakmák, például oktatási szakasszisztens képzésének megindítása is a tervek között szerepel. Mindezek mellett a vidéki tanulók továbbtanulását diákotthoni ellátással is segítik.

Széles körű társadalmi párbeszéd előzte meg az intézmény átadását, amely dr. Hoppál Péter és Nagy Csaba országgyűlési képviselők, valamint Nagy Attila polgármester közreműködésével sikeresnek bizonyult, akik az ünnepélyes tanévnyitón is jelen voltak. Mindemellett az alkalmazotti, szülői és diákközösség túlnyomó többsége is támogatta az iskola egyházi átvételét a demokratikus véleményszavazás során, és a településen működő nemzetiségi önkormányzatok is hasonlóképpen nyilatkoztak.

Az átvétel céljai között szerepelt a református oktatási és közösségépítő hagyományok korszerű folytatása mellett a társadalmi inklúzió – szemléleti befogadás és elfogadás – és esélyteremtés. Az új vezetőség a társági vállalkozásokkal, a jelenlegi és lehetséges duális partnerekkel, a városi önkormányzattal, egyházi, nemzetiségi és civil szervezetekkel, nem utolsó sorban pedig a Belügyminisztérium intézményeként működő Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal, helyi és térségi projektek indításában széleskörű szakmai együttműködésre törekszik.