A Gondosóra a magyar kormány által indított ingyenes jóléti szolgáltatás a nyugdíjasoknak, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A Gondosóra olyan digitális megoldást nyújt a családoknak, közösségeknek, amelynek segítségével a gondoskodás, törődés úgy is megvalósulhat, hogy a családtagok, ismerősök fizikálisan épp távol vannak. A program kizárólag magyar nyelven vehető igénybe.

Európában egyedülálló ez a 24 órás diszpécserszolgálat és a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, esetenként a szociális gondozó) bevonásával működő országos hálózat. Mérföldkőnek számít az idősgondozás területén: nagy segítséget jelent nemcsak azoknak, akik használják az eszközt, hanem biztonságot és megnyugvást teremt a felhasználó családjának, szeretteinek, hozzátartozóinak is.

Miről van tehát szó? Egy ingyenes jelzőkészülékről, mely regisztráció útján érhető el. Az eszköz kétirányú kommunikációra alkalmas. A zárt rendszeren belül a készülékről csak a diszpécserközpontba lehet jelzést indítani – az egyedüli gomb hosszú megnyomásával – és a Gondosóra használóját is csak a diszpécserek tudják visszahívni. Vészhelyzetben továbbra is a 112-t kell felhívni, a készülék nem riaszt közvetlenül orvost, hatóságot, nem sürgősségi segélyhívó. Indokolt esetben azonban a diszpécserközpont ebben segíthet.

Egészségügyi szakellátás, telemedicina, távdiagnosztika vagy specifikus egészségügyi probléma megoldása nem része a programnak és egyéb kimenő hívás indítására vagy külső hívás fogadására az eszköz nem alkalmas.

A jelzőeszköz (látványában is olyan mint egy karóra) nagyon kis helyet foglal, körülbelül gyufásdoboz méretű. Súlya 35 gramm és vízálló. A felhasználó a készülékén keresztül el tudja mondani a kérését és a diszpécser megkezdi a segítségnyújtást.

A Gondosóra programra a leendő felhasználó (65. életévét betöltött magyar állampolgár) vagy a leendő felhasználó segítője regisztrálhat a www.gondosora.hu weboldalon, s online megerősítést kap róla. Telefonon a 06/1-445-0080 számon történik a bejelentkezés munkanapokon 9–16 óra között. Mindehhez a személyazonosító- és lakcímigazolványban szereplő adatokra van szükség, a felhasználó nevére, e-mail címére, telefonszámára, születési nevére, anyja nevére, születési helyre és időre, a lakcímre, a kontaktszemély nevére, elérhetőségére – a kontaktszemély a felhasználó által megadott személy (például: családtag, hozzátartozó, gondozó), akiket szükség esetén a diszpécser értesíteni és mozgósítani tud a segítségnyújtásra.

A diszpécser hívása minden esetben a 06/1-880-6832 telefonszámról fog érkezni. Segíteni pedig a következő esetekben tud: biztonságérzet hiánya, higiéniás szükséglet, fizikai segítségnyújtás, szociális problémák (elfogyott a

gyógyszer, nem érkezett meg az ebéd stb.), rosszullét, fulladás, otthoni baleset,

elesés, eszméletvesztés (a jelzőkészülék ilyenkor automatikus jelzést ad le), lakásban felmerülő problémák, szolgáltatás kimaradása, kulcsfontosságú eszközök meghibásodása.

Nem árt azt is megjegyezni, hogy a szolgáltatást fel lehet függeszteni és minden regisztrációs adat módosítható.

További részletek a www.gondosora.hu honlapon.



Így kell működtetni

Aki a sikeres regisztrációt követően kézhez vette a Gondosóra jelzőeszközét, az olvassa el a használati útmutatót, majd a készüléket tegye töltőre. Ezt követően indítson teszthívást 4-5 másodpercen át. A továbbiakban rendszeresen tölteni kell és viselni az eszközt, s így folyamatosan aktívan igénybe vehető a Gondosóra szolgáltatás.

A jelzőeszközről tudni kell, hogy nem átruházható, pacemakerrel is használható, zuhanyzás közben is hordható, mert vÍzálló, zuhanásérzékelővel látták el, így eszméletvesztéskor is jelzést ad le, az akkumulátor merülésekor pedig a diszpécser értesíti a felhasználót.