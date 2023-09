Ünnepélyes keretek között adják át a Bóly múltját, hagyományait bemutató tájházat szeptember 29-én délután. A Rákóczi utca 15. szám alatti, több mint száz éves parasztházat három évvel ezelőtt pályázati támogatás segítségével renoválta az önkormányzat, majd annak berendezését, és működtetését a Bólyi Német Nemzetiségi Önkormányzatra bízta a város vezetése.

Az elmúlt évek során, további pályázati forrásokból az udvart és a kertet is rendbe hozták, növényeket ültettek, pihenőhelyeket alakítottak ki, ezen kívül egy góré is épült. Mostanra pedig a teljes berendezés is elkészült.