Ahhoz, hogy a Mecsek lábánál megindulhasson a kötöttpályás városi forgalom, rengeteg dolognak kellett korábban megtörténnie.

Egyrészt megvalósulhattak a technikai feltételek, másrészt szükség volt az újdonsághoz egy társadalmi igényre is. Egy település rangját, megítélését kedvezően befolyásolta, ha nem gyalog vagy fogattal kellett haladni.

Helyben 1913. szeptember 21-én alakult meg a Pécsi Villamos Vasúti Rt., a cég, amelyik az egész rendszert működtette. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mivel a berendezések, eszközök, felszerelések a település közösségi tulajdonát képezték.

Ugorjunk a szemlézésben a Dunántúl című napilap 1913. október 21-én, kedden megjelent számához, ahol nagy részletességgel foglalkoztak az indulással. Egy nappal korábban, kilenc órakor az egész procedúra egy műtanrendőri (bármit is jelentsen a szó!) bejárással kezdődött. A Kereskedelmi Minisztériumból Imrédy Kálmán érkezett a helyszínre, egyben az egész „bejárást eszközlő” bizottságot is vezette. Természetesen ott volt vele Nendtvich Andor, Pécs akkori polgármestere is. A Ganz Gyárat, a kiépítésért felelős fővárosi céget Huber János, illetve Valatin Béla képviselte.