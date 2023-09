A Kutatók Éjszakája esemény ingyenesen látogatható előadásainak skálája igen színes, így biztosan mindenki megtalálja a számára leginkább tetszőt. Mi is szemezgettünk egy kicsit a programok között, és a teljesség igénye nélkül hoztunk egy kis ajánlót.

Sötét titkok nyomában

Manapság igen népszerűek a sorozatgyilkosok, abból a szempontból, hogy számos film és sorozat feldolgozza történetüket. Az Állami- és Jogtudományi Karon este 9 órakor tartott előadáson a világ leghíresebb sorozatgyilkosai ismerhetők meg. Az előadó, Dr. Fenyvesi Csaba 140 országban és 35 szigeten járt, így 5 kontinensről gyűjtötte össze kriminális élményeit.

Tudjuk, hogy mit eszünk?

Élelmiszerek által okozott fertőzések, mérgezések, élelmiszer hamisítás – egyre több ilyen témában hallunk, olvasunk híreket. Ezek jeletnős gondot okoznak a fogyasztók és a hatóságok számára is. Ezekről a problémákról szól az Általános Orvostudományi Kar délután fél 5-ör előadása.

Bennünk is élnek

Egy különleges világba invitál az Egészségtudományi Kar délután 5 órai elődása a híres sorozat, a The Last of Us és a valóság találkozásán keresztül. A résztvevők elmerülnek a körülöttünk, rajtunk és bennünk is élő gombák univerzumában.

A háború következményei

Mindannyian jól emlékszünk arra a napra, amikor 2022 februárjában háború robbant ki Oroszország és Ukrajna között. Ennek az eseménynek számtalan politikai és gazdasági következménye lett. A Közgazdaságtudományi Kar délután negyed 6-os előadásán a gazdasági hatásokat ismerhetik meg a résztvevők.

További programokért, részletekért keressék fel a Kutatók Éjszakája és a PTE karjainak honlapját.