- A fő attrakció a szombati tűzijáték, és az azt követő Majka koncert volt - rekordszámú néző volt kíváncsi hazánk egyik legkeresetteb előadójára, a közönség létszáma elérte a tízezer főt - tájékoztatta lapunkat Béni Gábor, az önkormányzat által a rendezvény szervezésével megbízott vállalkozó. A vasárnapi nap látogatottsága is minden várakozást felülmúlt - a Lord és az Első Emelt koncert is tömegeket vonzott, ezekre a programokra is nagyon sokan érkeztek távolabbi baranyai településekről is. Csakúgy, mint a péntek esti, elsősorban a fiatalokat megcélzó BSW koncertre.

- Mintegy ötezer komlói regisztrált a Bányásznapok valamennyi rendezvényére ingyenes belépési lehetőséget nyújtó jegyekre - a város lakóinak csak a lakcímkártyájukat és a személyi igazolványukat kellett bemutatniuk, az idén debütáló beléptetés gördülékenyen, zökkenőmentesen zajlott - emelte ki Béni Gábor.