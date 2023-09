Sokféle almafajtát használ a készítés során, összehasonlítva az ízeket. Tapasztalatai alapján a kanizsai alma adja az egyik legfinomabb cidert. Folyamatosan kísérletezik újításokkal és variációkkal, például hozzáad különböző gyümölcsöket vagy komlót az erjedés során.

Az Abaliget Garden Projects területén kialakított egy fajtagyűjteményt és faiskolát is Angliából hozott fajtákból, amelyben jelenleg 420 almafajta és 120 körtefajta található. Ezek a leendő ciderkészítők számára is elérhetőek oltványok formájában. A gyűjteményben rég elfeledett történelmi fajták is helyet kaptak, például az 1600-as évek francia fajtái vagy 18. századi angol fajták.

Az Abaliget Garden Projects és Gergely Anikó ciderműhelye egy teljes körforgásos gazdaság része. Az állatok trágyáját használják a termőföldre, az almából visszamaradt törkölyt pedig takarmányként adják az állatoknak, így minimalizálva a vegyszerhasználatot és támogatva a fenntartható mezőgazdaságot.

Nemzetközi kapcsolatokat is kialakított

Gergely Anikó a bristoli ciderszalon idei kiállításán találkozott az amerikai Brighid O’Keane-nel, aki az Észak-Amerikai Cider Intézet ügyvezető igazgatója. Brighid egy másik, Rigában rendezett esemény előtt Magyarországon töltött néhány hetet, és Anikó meghívására ellátogatott Baranyába, ahol megismerte az abaligeti cidertermelés mellett a pécsi egyetemi borbirtokot, illetve villányi és hosszúhetényi bortermelőkkel találkozott.

Anikó azt is elmondta, Magyarországon jelenleg mintegy hat cidertermelő működik, de ők most egy közös célon dolgoznak: a Magyar Cider Egyesület megalapításán. A szervezet létrehozásával tervezik erősíteni a cideripar jelenlétét Magyarországon, és közösen képviselni az érdekeiket.