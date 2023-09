Kritikát fogalmaztak meg 1 órája

Berényi: a Magyar Folklór Házába a peremvidékeket is szeretnénk bevonni

A helyi érték és a hagyományápolás kerüljön be a város vérkeringésébe! – sürgette Berényi Zoltán, Hird, Vasas és Somogy önkormányzati képviselője csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen azt is kiemelte: a Magyar Folklór Házába a peremvidékeket is szeretnénk bevonni.

Fotó: B.G.

A képviselő elmondásából kiderült, hogy Pécs keleti településrészei színes folklórral rendelkeznek, a helyeik élen járnak a hagyományőrzésben, számos kiadvány elkészítésében és tárgyi eszközök gyűjtésében vesznek részt. Utóbbiakat mutatja be a Pécs-somogyi helytörténeti gyűjtemény – tette hozzá Berényi, aki szerint a pécsi jobboldal által létrehozni kívánt Magyar Folklór Házába a peremvidékeket is be szeretnék vonni. Ilyen értéknek nevezte a helyi óvoda vezetője, Logodáné Somlai Erika által több mint húsz éve szervezett vasasi szüreti felvonulást, ami megmozgatja a település fiataljait. Berényi Zoltán elmondta, hogy kulturális tevékenységeikre semmilyen támogatást nem kapnak a jelenlegi baloldali városvezetéstől. Azt, hogy a vasasiak számára oly kedves szüreti eseményt meg lehessen szervezni, csak a civil kurázsin, a szülők hozzájárulásán múlik – derült ki szavaiból.

„Ilyen mértékű elhagyatottságot soha nem éreztünk, mint amit most” – hangoztatta a képviselő, aki megjegyezte, hogy a korábban a településrészi önkormányzat költségvetése 6 millió forint volt, amiből számos helyi kulturális és civil kezdeményezést tudtak segíteni. Logodáné Somlai Erika, a Keleti Városrészi Óvoda igazgatóhelyettese a többi között arról beszélt, hogy akkor maradnak e településeken a fiatalok, ha különböző színes programokat biztosítanak számukra és élményt nyújtanak nekik.

