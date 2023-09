A hivatalos átadáshoz közeledik a szentlőrinci tanuszoda, amelyről több fényképet is megosztott a képviselő. Mint azt a fejlesztés indulásakor lapunknak elmondta, a szentlőrinci járáshoz tartozó valamennyi iskola diákjai tudnak majd itt úszni, úszásoktatáson részt venni, ezáltal számos Szentlőrincen kívül élő fiatal is sportolhat majd az új helyszínen. A közel 80 főt befogadni képes létesítmény az oktatási időn kívül az úszni vágyó szélesebb közönség igényeinek biztosítására is lehetőséget ad majd, hozzájárulva a mindennapi sportélethez. A szentlőrinci tanuszoda a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretén belül valósul meg.

A másik fejlesztés a szigetvári Módos János Birkozócsarnok, amelynek szintén ütemesen halad az építése, a közeljövőben ezt is átadhatják a birkózók számára. Így saját otthont kaphat az 1911-ben alakult Szigetvári Birkózó Sport Egyesület, amely az ország legrégebb óta fennálló, ma is működő birkózó szervezete, mely jó pár nemzetközi és hazai sikert is maga mögött tudhat.

A csarnok a szigetvári Szent István-lakótelepen kap helyet, közel az általános iskolához és az óvodához. A fejlesztés keretén belül emelt új épület sporttere a birkózó órákon kívül más sportágaknak is helyet adhat majd.

Az építkezés finanszírozására 2021 év végén született egyedi kormányzati döntés, melyet követően a a sportért felelős államtitkárság megkötötte az egyesülettel a támogatási szerződést, majd 2022. július 13-án tartották a csarnok ünnepélyes alapkőletételét. A munkálatok várhatóan még az év vége előtt befejeződhetnek a jelenlegi tervek szerint. A csarnokban korszerű eszközök és infrastruktúra kap helyet a fejlesztés keretében.