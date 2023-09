Bővítik a közvilágítási rendszert a pellérdi szőlőhegyen. Mint arról Tajti Zoltán, a község polgármestere beszámolt, a képviselő-testület támogatta a javaslatát, hogy a meglévő 106 szőlőhegyi közvilágítási lámpához további 80-at szerezzenek be, és telepítsék a következő hónapokban. Ezáltal a ,,mellék”- dűlők közvilágításának nagy részében is el tud készülni a fejlesztés, a téli hónapok előtt ezek a szakaszok is közvilágítással fognak rendelkezni.

Az itt élők már azt is észrevehették, hogy a szőlőhegy aszfaltos-betonos útszakaszainak karbantartása, kátyúmentesítése is elkészült az önkormányzat eszközállományával. A polgármester megköszönte a besegítő munkát a szőlőhegyieknek, akik önként csatlakoztak a dolgozócsapathoz, és azoknak is, akiktől kedves köszönetet, kávét, italt és elismerést kaptak a munkát végzők.

– A legnagyobb öröm az volt, hogy a szőlőhegyi közösség megköszönte, elismerte és hálával illette az értük tett munkálatokat. Örömmel számoltam be képviselőkollégáimnak a kellemes változásról, hogy a szőlőhegy közössége az önkormányzat és a polgármester segítő munkáját partnerként látja és gondolja

– írta a lakóknak Tajti Zoltán a közösségi oldalán.