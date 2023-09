Emellett 11 órától az egész nap folyamán várja a látogatókat a Cabrio busz, amellyel ingyenesen tekinthetik meg a bükkösdi ökopark látványosságait. Lesz körhinta, légvár, sőt, rodeóbika is. Ugrálhatunk trambulinon, de a gyerekek számára tapadókorongos íjászatra és egy mászófal kipróbálására is lehetőség nyílik.

A nyugodtabb elfoglaltságok kedvelőit kézműveskedés, csillámtetoválás-készítés várja. A vendégeket nem hagyják étlen-szomjan, ugyanis büfé is lesz a helyszínen, illetve kézműves termékek vásárlására is nyílik majd lehetőség a búcsú alkalmából.