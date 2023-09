A baranyai vármegyeszékhely fideszes frakcióvezetője azt követően tartott sajtótájékoztatót hétfőn, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a minap a demográfiai csúcson bejelentette, hogy a személyi jövedelemadó mentességet a három gyermekes édesanyákra is kiterjesztik. Csizmadia Péter szerint példa nélküli Európában az, hogy a támogatásoknak köszönhetően évi 3600 milliárd forintot tesz ki az az összeg, ami a magyar családoknál maradt, a szándék ugyanis az, hogy a gyerekvállalás ne hátrányt, hanem előnyt jelentsen, ezt a célt pedig a helyi, így pécsi önkormányzat támogatnia kellene.

A fideszes frakcióvezető szerint azonban a pécsi önkormányzat nem ezt teszi, hiszen hiába nyújtották be többször is azt a javaslatukat, hogy a pécsi nagycsaládosok mentesüljenek az építmény- és telekadó megfizetése alól, ezt rendre elutasította a baloldali városirányítás.

– A gyermeket nevelő pécsi családok nem számíthatnak a jelenlegi városvezetésre, ezért változásra van szükség

– mondta Csizmadi Péter. – Amennyiben a jövő évi választás után a polgári jobboldal kap bizalmat, bevezetjük a pécsi nagycsaládosok részére az építmény- és telekadó mentességet, valamint fokozatosan segítjük a gyermeküket egyedül nevelőket is, hiszen esetükben egyetlen szülőre hárulnak a nagyobb terhek.

A frakcióvezető szerint azonban itt még nem állnának meg, mivel a város a rendszerváltozás óta demográfiai krízisben van. Bár a baloldali városvezetés ennek ellenkezőjét ígérte a kampányban, kudarcot vallott, hiszen a 2019-es regnálása óta nagyjából ötezer fővel apadt Pécs népessége. Véleménye szerint ennek részben gazdasági okai vannak, részben pedig az, hogy a környező agglomeráció sikerrel tudta elszívni a városból a lakosságot.

– Ennek a trendnek a megfordítása érdekében egy valóban teljes körű, sokrétű családtámogatási és a népesség megtartását ösztönző csomagot kínálunk a pécsieknek azért, hogy továbbra is Pécsen maradjanak. De azokhoz a családoknak is szólni kívánunk, akik jelenleg még nem Pécsen élnek, de megfelelő kedvezmények biztosításával a jövőjüket itt képzelnék el. Ezzel az intézkedési tervvel, kiegészülve a kormányzatnak a családpolitikai támogatási rendszerével, meg tudjuk állítani a város népességfogyását

– mondta. Hozzátéve: „a pécsi gyermekek és pécsi családok nélkül a vármegyeszékhelynek nincs jövője. Célunk, hogy Pécs családbarát város legyen.”

Kérdésünkre elmondta, az intézkedéseknek megvannak a forrásai, de ahhoz a mostani pazarló gazdálkodás felszámolására, és sokkal felelősebb gazdálkodásra van szükség – oda kell koncentrálni az erőforrásokat, amik valóban fontosak. – Mindemellett egy érdemi gazdaságfejlesztésre is szükség van, hiszen az iparűzési-adóbevételből származó többlet az, ami tudná elősegíteni ezeket a törekvéseket. Látjuk viszont, hogy az elmúlt néhány évben gyakorlatilag megállt a gazdasági fejlődés Pécsett, a baloldalnak nincsen érdemi programja arra, hogy miként kívánja utolérni azokat a folyamatosan fejlődő, ipari központokat, nagyvárosokat, amelyek az elmúlt években folyamatosan képesek voltak fejleszteni a saját iparukat, és ezáltal pedig jobb szolgáltatást, nagyobb támogatást tudtak nyújtani az ott lakó helyi lakosoknak.