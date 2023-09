Harmadik alkalommal rendezte meg a Balatonkör Sportegyesület a Buga Jakab kerékpártúrát, idén is nagy sikerrel, hiszen ezúttal is több mint kétszázan tekertek a dél-baranyai térség településein át, a tájat és a kerékpáros útvonalakat felfedezve. A bringások a tavalyi évhez hasonlóan most is négy táv közül választhattak, a 30 kilométeres családi körre, a 46 kilométeres szülinapi körre (Siklós várossá avatásának évfordulója), a 82 kilométeres Buga Jakab túrára, valamint a kétkörre (családi kör és Buga Jakab) vállalkozhattak. A pihenőpontokon megvendégelték a résztvevőket, sőt a drávaszabolcsi önkormányzat a Kikerics Néptáncegyüttes produkciójával is kedveskedett a kétkerékkel érkező vendégeknek, és Solti Dezső, Drávaszabolcs polgármestere is köszöntötte a kerékpárosokat.