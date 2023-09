Mint megtudtuk, a Bajcsy laktanya bezárása után egyes épületeket a készenléti rendőrök vettek birtokba, de itt helyezték el a rendőrkutyás és a helyszínelő csoportokat is. Nehéz elképzelni, hogy a Táncsics Mihály és a Siklósi út közötti területen egykoron laktanya volt. Kedvenc történetem azonban az, hogy a közelben volt a Szomjas tüzér nevezetű kocsma is, ahová sorkatonák nem tehették be a lábukat, nekik ki kellett csempészni az italokat.

– A másik főszereplője a kiállításnak az Áper laktanya, amelyet 2004-ben zártak be. A 90-es években rengeteg itteni eseményről tudósítottunk, mert ekkor már nyitottak a sajtó felé

– mesélte fotóriporterünk. – Nagy szó volt ekkor – meg is van fotózva –, hogy lehetett már katonai szolgálatot teljesítő nőket is látni.